Annunciata la Royal Collector's Edition di Kingdom Come: Deliverance

Per celebrare il gioco di ruolo medievale campione di vendite, Kingdom Come Deliverance, Warhorse Studios e Deep Silver annunciano con orgoglio la Royal Collector's Edition per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. I

I fan potranno immergersi nell'esperienza completa di uno dei giochi più acclamati nel 2018, dal 25 giugno 2019. La Royal Collector's Edition include il gioco base nella sua versione migliorata, oltre a tutti i DLC e contenuti aggiuntivi esclusivi.

La Royal Collector’s Edition include:

La Royal Edition di Kingdom Come Deliverance, versione del gioco con tutti i DLC

Poster fronte retro con artwork di "A Woman's Lot" e mappa del mondo di gioco

Figurine: statuetta di poliresina alta 15 cm raffigurante Theresa, dipinta in argento con antiche finiture

Selezione di musiche tratte dalla soundtrack di Kingdom Come: Deliverance su Audio-CD

Deliverance - Making of Kingdom Come e Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come in Blu-Ray

Spilla con logo Kingdom Come: Deliverance

DLC inclusi nella Royal Edition di Kingdom Come Deliverance:

Treasures of the Past - I Treasures of the Past sbloccano mappe del tesoro uniche e armature in in-game aggiuntive per Henry.

From The Ashes - Nei panni di un ufficiale giudiziario appena nominato, i giocatori devono decidere quali strutture costruire per prime, come vogliono attirare le persone e come risolvere le controversie tra i cittadini. Il lavoro di un ufficiale giudiziario è difficile, ma anche lui può divertirsi un po' dopo una dura giornata di lavoro. Fare un giro con uno dei nuovi cavalli, lanciare i dadi o semplicemente visitare la taverna locale, sono solo alcune delle attività introdotte nel gioco con From the Ashes.

The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon - Amorous Adventures sfida i giocatori ad aiutare il loro amico Hans Capon. Hans è innamorato e ha bisogno della guida di Henry per conquistare il cuore della bellissima Karolina. Tuttavia, le cose si rivelano più difficili del previsto. Un gioiello di famiglia perduto, una pozione d'amore magica e il poema più romantico di sempre promettono molte ore di nuovi divertenti momenti in Kingdom Come: Deliverance.

Band of Bastards - Questo componente aggiuntivo consente ai giocatori di guidare un gruppo di mercenari a guardia delle strade. Catturati in una rete di odio, tra Radzig Kobyla e un'altra famiglia nobile, i mercenari vengono assunti per proteggere il regno di Radzig. I giocatori si uniranno a questo gruppo di uomini, guidati dal famigerato Sir Kuno Baron von Rychwald, non solo per assisterli, ma anche per tenerli in riga.

A Woman’s Lot - In "A Woman's Lot" vestirai i panni di Theresa, accompagnata dal suo fedele cane Tinker, in una questline standalone. Ti immergerai nell'ordinaria vita di Skalitz e in seguito assisterai agli eventi fatidici del raid di Sigismund da una prospettiva completamente diversa. "A Woman's Lot" offre l'ultimo enigma della storia di Skalitz e scoprirai ciò che è successo poco prima che Henry venisse scoperto privo di sensi.

A proposito di Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance è un RPG open-world con una storia che ti immerge in un'avventura epica nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori mentre combatti le forze nemiche, parti per missioni rivoluzionarie e compi scelte importanti. Esplora maestosi castelli, foreste lussureggianti, villaggi fiorenti e innumerevoli altri scenari realistici nella Boemia medievale!

