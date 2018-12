Annunciata la terza stagione di For Honor, L'Anno del Messaggero

For Honor si espanderà con un terzo anno di nuovi contenuti, tra cui quattro aggiornamenti stagionali relativi all’Anno del Messaggero. Il programma delle novità per il 2019 include quattro nuovi eroi, nuove mappe, costanti aggiornamenti per il bilanciamento dell’esperienza di gioco, oltre a svariati eventi stagionali.

L’anno del Messaggero inizierà ufficialmente il 31 gennaio con la nuova stagione Vortiger, che introdurrà un nuovo eroe dei Cavalieri già annunciato, oltre a una nuova mappa. Ulteriori dettagli sui contenuti del terzo anno, tra cui gli eventi stagionali, saranno svelati progressivamente nel corso del 2019. Per i giocatori che vogliono arricchire l’esperienza di For Honor, acquistando lo Year 3 Pass potranno accedere istantaneamente a ogni nuovo eroe con sette giorni di anticipo in esclusiva. Per tutti gli altri utenti di For Honor, gli eroi saranno sbloccabili dopo sette giorni di accesso anticipato usando l’acciaio di gioco, con ogni eroe che costerà 15.000 pezzi d’acciaio. L’Year 3 Pass offre inoltre i seguenti contenuti che saranno sbloccati all’acquisto: cinque casse Avvoltoio, 30 giorni di stato Campione e uno speciale “effetto Tuono e Spavento” applicabile a tutti gli eroi.

I nuovi utenti desideri di provare l’esperienza di For Honor possono acquistare la For Honor Complete Edition, che include il gioco base, l’Year 1 Heroes Bundle, l’espansione Marching Fire e il prossimo Year 3 Pass. Sia l’Year 3 Pass che la For Honor Complete Edition sono disponibili da oggi per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. For Honor entra nel terzo anno dopo un fantastico secondo anno, che ha visto il gioco raggiungere l’incredibile risultato di 15 milioni di giocatori dopo l’introduzione dei server dedicati, il lancio del maggior aggiornamento di contenuti di sempre con For Honor Marching Fire, oltre a diversi aggiornamenti importanti influenzati dai feedback della community. Con una selezione di 22 eroi, tra cui i recenti Wu Lin, e sette modalità multigiocatore, una campagna e una modalità PvE illimitata per i possessori di Marching Fire, For Honor offre svariati contenuti e divertimento per chi desidera dominare il campo di battaglia.