Annunciata un'Edizione Fisica per Celeste e Windjammer

Limited Run Games ha recentemente fatto un interessante annuncio. Il Publisher ha infatti deciso di produrre e distribuire una versione retail di due interessanti titoli: Celeste e Windjammers.

Celeste non ha ormai bisogno di presentazioni. Il titolo indie ha infatti riscosso un ampio successo nel corso del 2018, ottenendo addirittura la candidatura a Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards, durante i quali è stato insignito del premio come "Miglior Gioco Indie" e "Miglior Gioco per Impatto". Sinora disponibile esclusivamente in formato digitale, Celeste vanterà un'edizione retail per Nintendo Switch e Playstation 4 a partire dal 1 gennaio 2019. Nel Tweet in calce, potete osservare un'anteprima delle confezioni e delle relative copertine.



La stessa notizia coinvolge anche il gioco sportivo arcade Windjammers, che arriverà in edizione fisica su Nintendo Switch in data 21 dicembre 2018. Non è invece ad ora prevista un'edizione per Platystation 4. Anche in questo caso, potete visionare un'anteprima dell'edizione retail de titolo nel cinguettio che trovate in calce a questa news. Vi ricordiamo inoltre che un secondo capitolo di Windjammers, intitolato Windjammers 2, è stato annunciato nel corso dell'estate. Il gioco sarà pubblicato su PC e Nintendo Switch nel corso del 2019, ma ancor non è disponibile una data d'uscita precisa.