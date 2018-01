Annunciata una nuova serie di statuine dedicate ai personaggi PlayStation

ha annunciato un nuovo set di statuine dedicate ad alcuni dei personaggipiù famosi in assoluto. La prima ondata sarà composta da un totale di sei figure che in Italia verranno vendute esclusivamente daa partire dal 23 marzo 2018 al prezzo di 14,99 euro.

Nello specifico, si tratta delle statuine di: Parappa da PaRappa the Rapper, Cacciatore di Bloodborne, Crash dalla serie Crash Bandicoot, Sackboy dalla serie LittleBigPlanet, navicella Feisar dalla serie Wipeout, e infine Heihachi dalla serie Tekken (i primi capitoli approdarono su console in esclusiva PlayStation). Nell'annuncio era compresa anche una figure di Kratos dal nuovo God of War, ma attualmente non risulta disponibile al preorder poiché verrà commercializzata prossimamente, assieme ad un'altra dedicata a Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno.

Figurine altamente dettagliate da 10 cm

Serie Numerata

Base Fissa non articolata

Confezione limitata della Prima Edizione disponibile fino ad esaurimento scorte

Si tratta di semplici oggetti da collezione, dal momento che non possiedono funzionalità aggiuntive come le statuine amiibo di Nintendo o di Skylanders, giusto per fare degli esempi. Potete ammirarle nella galleria in calce a questa notizia: come vi sembrano?