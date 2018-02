Annunciate le cover per iPhone a tema Monster Hunter: World

ha annunciato una collaborazione conatta a immettere sul mercato giapponese una splendida coppia di cover a temaper il noto smartphone prodotto dalla casa di Cupertino.

Ispirate a bestie sontuose come il Rathalos ed il Nergigante, e disponibili in svariate colorazioni, le custodie sono state realizzare in duralluminio con la precisa intenzione di proporrei agli acquirenti “una protezione seria” per i propri smartphone. Proprio la scelta del materiale influenza il prezzo delle suddette, le quali saranno vendute alla non troppo modica cifra di 13.000 Yen (98€ circa) più tasse.



Mentre la custodia a tema Rathalos sarà commercializzata a partire dalla fine di marzo 2018, il modello ispirato al Nergigante sarà disponibile soltanto da metà aprile. Entrambe le cover, comunque, saranno compatibili con iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus e iPhone X. Sfortunatamente non ci è ancora dato sapere se queste verranno commercializzate anche nel nostro lato del globo.



Monster Hunter: World è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC sarà invece rilasciata durante l’autunno 2018.