Annunciate le date della Closed Beta di Desperados 3

Desperados 3 sta prendendo sempre più forma, e chi non vede l'ora di mettere le mani sul gioco può finalmente rallegrarsi, visto che THQ Nordic e Mimimi Productions hanno appena annunciato un periodo di closed beta in arrivo a breve per l'attesissimo videogame.

Stando a quanto dichiarato dal publisher e dallo sviluppatore, sarà possibile provare il gioco dal 9 al 21 Luglio, periodo in cui 500 fortunati saranno scelti per far parte della closed beta di Desperados 3. Le registrazioni sono già aperte, e per candidarsi basta compilare il modulo online.

Desperados 3 è ambientato nel Selvaggio West, dove "La morte è un volto familiare e i becchini sono costretti agli straordinari", come si legge nella descrizione del gioco. Si tratta di un tattico in tempo reale sviluppato da Mimimi, gli autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, dove i giocatori dovranno guidare una gang di Desperados, per l'appunto, guidata dal pistolero John Cooper, che sta dando la caccia alla sua nemesi.

Il gioco è dichiaratamente ispirato al primo capitolo del franchise, Desperados: Wanted Dead or Alive, ed è sviluppato in modo che il giocatore possa approcciarsi alle missioni in una varietà di modi diversi. La gang che guideremo sarà infatti sempre in inferiorità numerica rispetto ai nemici, e solo l'uso intelligente dell'ambientazione e delle caratteristiche del personaggio potrà risultare in una nostra vittoria.

