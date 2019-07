Annunciate le date di lancio di Trine 3 e della collection Trine 1-3 per Nintendo Switch

Grazie all'annuncio ufficiale di Frozenbyte scopriamo finalmente quando i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le mani sulla serie platform di Trine, apprezzata in particolar modo per la sua ispirata e suggestiva caratterizzazione estetica.

Lo studio di Helsinki ha annunciato che Trine 3: The Artifacts of Power, il capitolo più controverso della serie che per primo ha incluso delle porzioni di gameplay interamente in grafica 3D, verrà lanciato tramite l'eShop di Nintendo Switch lunedì 29 luglio al prezzo di 19,99 euro.

La versione Switch di Trine 3 gira in 900p a 30fps in modalità TV e a 720p a 30fps in modalità portatile. Sulla console ibrida il titolo sarà giocabile fino a 3 giocatori in co-op locale, online e locale in wireless.



In aggiunta, la collection Trine 1-3, inclusiva di tutti gli episodi del franchise fino ad oggi pubblicati, sarà disponibile (quantomeno in Nord America) in versione retail presso i punti vendita GameStop a partire dal 20 settembre, esclusivamente in versione Nintendo Switch.

Entro la fine del 2019 arriverà anche Trine Ultimate Collection, che permetterà ai possessori di PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di rivivere le avventure fiabesche di Amadeus, Pontius e Zoya. Ricordiamo che per la stessa finestra di lancio è previsto il sequel della serie, Trine 4 The Nightmare Prince, che ha promesso di ricatturare e migliorare l'esperienza ludica offerta dai primi due amati episodi (potete dare uno sguardo a 11 minuti di gameplay).