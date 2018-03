Annunciate date e location per il Gwent Challenger di aprile

, creatori della saga di The Witcher, invitano i giocatori ed i giornalisti a prendere parte ad un’indimenticabile avventura dell’eSport che si terrà al prossimo. L’evento si svolgerà il 28-29 Aprile nelle miniere di sale Wieliczka, in Polonia.

Gwent Challenger mescola azione ad alto tasso di adrenalina con un’atmosfera che riporta subito ai contenuti narrativi al mondo di The Witcher. È un modo diverso di fare spettacolo competitivo, cosi da far immergere nell’esperienza i partecipanti ed il pubblico online attraverso una selezione di location di classe, narrativa visiva e tanto lavoro da parte di un eccellente cast di cosplayer.



Ad aprile, il Gwent Challenger arriva nelle miniere di sale Wieliczka — uno dei maggiori monumenti culturali della Polonia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. All’interno della miniera sono chiusi secoli di storia e la metropoli sotterranea combina secoli di tradizione e modernità. Figlia del lavoro di generazioni di minatori, la miniera è un simbolo ed un monumento nella storia della Polonia.



"Cambiare il luogo per il torneo di aprile, dapprima schedulato negli Stati Uniti, rende più coerente la direzione creativa intrapresa con il precedente Challenger," ha dichiarato Rafał Jaki, Product Director di Gwent. "Vogliamo che i nostri tornei siano entusiasmanti sia da guardare sia da giocare. Per far sì che questo accada, ci concentriamo sul trovare le location migliori e le vie per rendere l’esperienza in streaming più divertente possibile.” ha aggiunto Jaki. “Il feedback della community riguardo il Challenger di dicembre è stato eccezionale e vogliamo alzare l’asticella ogni volta che facciamo qualcosa. Se vi è piaciuto il viaggio nel castello Nilfgaardiano di Moszna, amerete alla follia cosa abbiamo in serbo per voi nelle miniere di sale."



Ulteriori informazioni riguardanti il torneo, incluso il programma dettagliato, verranno annunciati prossimamente.