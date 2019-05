Annunciate le date d'uscita e le demo di Detroit, Heavy Rain e Beyond per PC

A quasi due mesi dall'annuncio del loro arrivo su PC in esclusiva Epic Games Store, Quantic Dream ha annunciato le finestre di lancio di Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. Tutti e tre i titoli, che quindi smetteranno di essere delle esclusive PlayStation, riceveranno delle demo e sono anche disponibili al preordine.

Il primo ad approdare su PC sarà Heavy Rain, la cui data d'uscita è fissata per il 24 giugno. La demo potrà essere scaricata a partire dal 24 maggio. Beyond: Two Souls sarà invece giocabile a partire dal 27 luglio, mentre la relativa demo dal 27 giugno. Ancora sconosciuta la data di lancio precisa di Detroit: Become Human, il più recente del lotto, che verrà pubblicato nel corso dell'autunno. Anch'esso sarà preceduto da una demo.

Tutti e tre i giochi sono già disponibili al preordine su Epic Games Store: Heavy Rain e Beyond: Two Souls sono prenotabili al prezzo promozionale di 9,99 euro (invece di 19,99 euro), mentre Detroit: Become Human a 29,99 euro (invece di 39,99 euro). Gli sconti sono stati applicati nell'ambito della promozione Epic Mega Sale, durante la quale la compagnia sta offrendo uno sconto di 10 eurosu tutti i giochi con prezzo base superiore a 14,99 euro.

Per celebrare l'annuncio delle versioni dimostrative, Quantic Dream ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo inoltre di consultare i requisiti di Detroit: Become Human.