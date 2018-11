Disponibili le edizioni definitive di Total War Napoleon, Empire e Medieval II

Creative Assembly ha oggi annunciato nuove edizioni definitive per tre dei suoi titoli strategici - Empire: Total War, Napoleon: Total War e Medieval II: Total War. Queste nuove edizioni includeranno tutti i DLC e gli expansion pack, per ore e ore di gameplay che attenderanno i fan della serie.

Inoltre, i giocatori che hanno già acquistato questi titoli su Steam, potranno scaricare il DLC gratuitamente.

Total War: Empire

Controlla il tuo regno e i mari. Total War: Empire ti catapulta nell'età dell'Illuminismo, un periodo di sconvolgimenti politici, progressi militari e infinite possibilità. Empire, vincitore del BAFTA, è stato pubblicato nel 2009 con un plauso universale, registrando un punteggio di 90 su Metacritic e un punteggio del 95% da IGN e Game Informer. Include: Elite Units of the East; Elite Units of America; The Warpath Campaign.

Total War: Medieval II

Espandi il tuo regno in Total War: Medieval II. Lascia il segno in grandi battaglie con fino a 10.000 truppe assetate di sangue, durante l'era più turbolenta della storia occidentale. Medieval II è stato pubblicato nel 2006 e ha vinto il Satellite Award nel 2007 come outstanding strategy game. È stato anche nominato per diversi premi, incluso il BAFTA's Games Award sia per il gioco principale che per il DLC. Include: Medieval II: Total War Kingdoms

Total War: Napoleon

Dall'Italia a Waterloo, Total War: Napoleon copre due decadi di battaglie inarrestabili e la storia di una straordinaria carriera militare. Il suo punteggio è stato alto, ricevendo l'IVOR Novello Award come migliore colonna sonora originale nel 2011. Include: Coalition Battle Pack; The Peninsular Campaign; Imperial Eagle Pack; Heroes of the Napoleonic Wars.

Tutte e tre le edizioni sono già disponibili su Steam.