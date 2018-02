Annunciate le edizioni retail di SUPERHOT VR e Arizona Sunshine per Playstation VR

Tramite le pagine del Playstation Blog europeo,ha recentemente annunciato l'arrivo delle edizioni retail di, due dei titoli più interessanti della line-up di Playstation VR

SUPERHOT VR sarà il primo fra i due che farà il suo debutto sugli scaffali dei negozi: il gioco sarà infatti disponibile dal prossimo 28 febbraio. Per mettere le mani sulla versione retail di Arizona Sunshine dovremo invece attendere qualche settimana in più, più precisamente fino al 21 marzo 2018.

SUPERHOT VR è uno sparatutto atipico in cui il giocatore dovrà superare i livelli e farsi strada attraverso i nemici sfruttando una particolare meccanica su cui si basa l’intero gioco: il tempo scorrerà solamente quando ci muoveremo. Arizona Sunshine è un FPS più classico, in cui verremo chiamati a sterminare orde di zombie all'interno di diverse ambientazioni. Il gioco include una modalità campagna (con supporto alla co-op), in cui dovremo cercare sopravvissuti nel sud-est degli Stati Uniti cercando di non venire sopraffatti dai non morti, e una modalità Orda, in cui potremo affrontare ondate infinite di zombie. La versione fisica includerà anche il Free DLZ, contenuto scaricabile pubblicato a fine novembre che aggiunge le due mappe Old Mine e Undead Valley.