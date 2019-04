Annunciate le finali della Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019

Dopo che il team francese Alliance Rogue ha sbaragliato la concorrenza nello Splatoon 2 European Championship, ora tocca alle migliori squadre europee mettersi alla prova nella fase finale di Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019.

E la parte più eccitante di tutto questo è che sia i campioni europei di Super Smash Bros. Ultimate sia quelli di Splatoon 2 prenderanno parte ai World Championships di Los Angeles dell’8 giugno. I fan che vogliono fare il tifo per la loro squadra ad Amsterdam potranno presto registrarsi per un numero limitato di biglietti. Per coloro che non potranno essere ad Amsterdam, il torneo sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch e YouTube. Maggiori dettagli sull'avvincente fase finale di European Smash Ball Team Cup 2019 saranno comunicati in futuro.

Regole di base della fase finale di Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019

Per stabilire il campione europeo di Super Smash Bros. Ultimate ad Amsterdam, le squadre qualificate saranno divise in quattro gironi da tre squadre. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale. I vincitori dei gironi, dei quarti di finale e delle semifinali saranno decisi tramite set al meglio dei cinque, così suddivisi:

1° incontro: 2V2

2° incontro: Mischia totale 1V1 (incontro singolo)

3° incontro: Mischia totale 1V1 (incontro singolo)

4° incontro: Mischia totale 1V1 (incontro singolo)

5° incontro: Smash di gruppo 3V3 (incontro singolo)

Tutti e tre i membri di una squadra devono partecipare ad almeno uno dei primi tre incontri del set. Per la finale, gli incontri dal 1° al 4° saranno al meglio dei tre. Squadre europee saranno presenti allo Splatoon 2 World Championship 2019 e al Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3v3 di Los Angeles.

Il team francese Alliance Rogue ha recentemente trionfato nello Splatoon 2 European Championship, guadagnandosi così l’onore di rappresentare l’Europa ai World Championships di Los Angeles dell’8 giugno. E il 5 maggio, una volta conclusa la fase finale di Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019, ad Alliance Rogue si affiancherà la sua controparte europea per Super Smash Bros. Ultimate. Insieme, entrambe le squadre avranno l’opportunità di coprire di gloria l’Europa sul palcoscenico mondiale.

La migliore squadra europea di Super Smash Bros Ultimate e i campioni europei di Splatoon 2 parteciperanno ai World Championships di Los Angeles dell’8 giugno. I vincitori di Super Smash Bros. Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 verranno decisi il 4 e 5 maggio ad Amsterdam.