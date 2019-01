Annunciate le Nuove Date per la Open Beta di Jump Force su PS4 e Xbox One!

Come molti Lettori ricorderanno, la scorsa settimana Bandai Namco aveva annunciato la sospensione delle sessioni di prova di Jump Force. L'Open Beta era infatti stata oggetto di alcune problematiche di carattere tecnico.

La Software House nipponica aveva tuttavia garantito che avrebbe presto annunciato nuove date durante le quali i giocatori avrebbero potuto provare il tanto atteso picchiaduro. Ebbene, Bandai Namco non ha tardato a mantenere la promessa! Sull'account Twitter ufficiale della divisione Italiana della Compagnia è infatti stato pubblicato il nuovo calendario delle sessioni di Open Beta di Jump Force.

Nel cinguettio, che trovate in calce alla news, Bandai scrive: "Siamo felici di annunciare le sessioni per la nuova Open Beta di Jump Force per PS4 e XB1. Grazie per la vostra pazienza! Abbiamo esteso la durata delle sessioni e fatto in modo che gli orari fossero disposti a seconda del feedback da voi fornito". In allegato al Tweet, una tabella riassume date e orari delle sessioni di prova, che vi riportiamo di seguito:

Martedì 29 gennaio : dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

: dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Mercoledì 30 gennaio : dalle ore 05:00 alle ore 10:00.

: dalle ore 05:00 alle ore 10:00. Sabato 2 febbraio: dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

Il calendario organizzato dainclude dunque tre differenti giornate ed offre fasce orarie piuttosto ampie e diversificate. Siete pronti a provare con mano le potenzialità di Jump Force