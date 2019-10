Annunciate le rètro edition di Disney Classic Games Aladdin e The Lion King su cartuccia

Nighthawk Interactive ha annunciato quattro diverse edizioni da collezione di Disney Classic Games Aladdin & The Lion King, pacchetto che include le riedizioni dei due omonimi giochi Disney usciti negli anni '90 su SNES e Mega Drive.

Aladdin & The Lion King Retro Edition e Legacy Cartridge saranno disponibili per il preordine da oggi in Nord America sui sito di Best Buy e iAm8Bit, nessuna conferma al momento per quanto riguarda le spedizioni in Europa.

Aladdin and The Lion King Retro Edition Box

Questa edizione include una confezione con artwork esclusivo, manuale a colori e poster in edizione limitata.

Aladdin and The Lion King Retro Edition Clamshell

Include gli stessi contenuti dell'edizione Retro Edition Box con l'aggiunta di una confezione in stile rètro.

Aladdin Legacy Cartridge

Edizione limitata a 4.500 esemplari, include la cartuccia di Aladdin in stile Mega Drive/Genesis, manuale e confezione rètro.

The Lion King Legacy Cartridge

Una vera cartuccia SNES di colore giallo "glow in the dark" (brilla nel buio) con manuale stile retrò e confezione cartonata con artwork inedito.

Il lancio delle edizioni speciali è previsto per il 29 ottobre in esclusiva su Switch, lo stesso giorno la raccolta sarà disponibile anche su PC, Xbox e PlayStation 4.