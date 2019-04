Annunciate le specifiche della versione PC di A Plague Tale Innocence

A poco meno di un mese dal lancio di A Plague Tale Innocence, gli autori di Asobo Studio stilano la lista ufficiale dei requisiti Minimi e Raccomandati della versione PC di questa originale avventura a tinte oscure targata Focus Home Interactive.

Il nuovo titolo degli studi Asobo calerà gli appassionati di avventure dalla forte impronta narrativa nello spaventoso contesto storico della Guerra dei Cent'Anni, dandoci modo di esplorare i luoghi devastati dalla Peste Nera attraverso gli occhi di Amicia e Hugo. I due protagonisti di A Plague Tale Innocence, come illustrato dagli stessi autori nello Story Trailer in italiano, dovranno nascondersi dai ratti e dai diffidenti abitanti dei villaggi francesi del tardo Medioevo sconvolti dall'epidemia.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 /8 / 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz) / AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: 2 GB VRAM, GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Hard Disk: 50 GB di spazio

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7 / 8 / 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-4690 (3.5 GHz) / AMD FX-8300 (3.3 GHz)

Memoria RAM: 16 GB

Scheda Video: 4 GB VRAM, 4 GB, GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

Hard Disk: 50 GB di spazio

La commercializzazione di A Plague Tale Innocence è prevista per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento, non possiamo che consigliarvi di leggere lo speciale a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli realizzato dopo aver provato la demo dell'ultima fatica a tinte oscure di Asobo Studio nel corso dell'E3 2018.