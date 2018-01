Annunciate tre nuove edizioni di Rainbow Six: Siege in vista dell'arrivo dell'Anno 3

ha annunciato tre nuove versioni diche supporteranno l’uscita dei nuovi contenuti per l’Anno 3:. Le tre edizioni saranno disponibili dal 13 febbraio 2018, mentre è già disponibile una

Inoltre, in Rainbow Six Siege arriverà anche l’esclusiva collezione Outbreak, disponibile per un periodo limitato. Sarà possibile ottenere i pacchetti della collezione Outbreak nel gioco durante l’omonimo evento o nelle nuove edizioni Advanced, Gold e Complete, senza alcun limite di tempo.

Di seguito, maggiori informazioni sui contenuti delle varie edizioni:

La Advanced Edition sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC al costo di 50 € e includerà:

• Tutte le mappe e le modalità.

Tempo standard richiesto per sbloccare gli operatori.

Un bonus di 600 crediti Rainbow Six.

10 pacchetti della collezione Outbreak.

La Gold Edition sarà disponibile al prezzo di 80 € e includerà:

• Tutte le mappe e le modalità.

Tempo standard richiesto per sbloccare gli operatori.

Un bonus di 600 crediti Rainbow Six.

10 pacchetti della collezione Outbreak.

Il Pass per l’Anno 3.

La Complete Edition avrà un prezzo di 120 € e includerà:

Tutte le mappe e le modalità.

Tempo standard richiesto per sbloccare gli operatori.

Un bonus di 600 crediti Rainbow Six.

10 pacchetti della collezione Outbreak.

Il Pass per l’Anno 3.

16 operatori dell’Anno 1 e dell’Anno 2.

La Starter Edition è attualmente disponibile per 15 € solo su PC e include:

Tutte le mappe e le modalità.

Tempo esteso richiesto per sbloccare gli operatori.

Un bonus di 600 crediti Rainbow Six.

Maggiori informazioni sulla Stagione 1, l’Operazione Chimera e Outbreak saranno svelate durante il Six Invitational 2018 di Montreal. Rainbow Six: Siege è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.