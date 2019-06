Annunciati i bonus preorder e l'edizione da collezione di The Surge 2

The Surge 2, l’incredibile seguito dell’action-rpg hardcore a tema fantascientifico The Surge, sviluppato da Deck13 e pubblicato da Focus Home Interactive, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal 24 settembre.

I giocatori che decideranno di preordinare il gioco presso i rivenditori partecipanti all’offerta, riceveranno il Pack Equipaggiamento URBN come DLC gratuito. Il DLC include un set armatura, due armi, un drone, un modulo e un’icona bonus per i messaggi online.

The Surge 2 è preordinabile anche nella versione Limited Edition che include un’esclusiva cover lenticular, un fumetto di 8 pagine, un enorme poster a doppia faccia e tre litografie. The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC