Annunciati i giochi gratis NES e SNES di dicembre per gli abbonati Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato una nuova serie di classici NES e SNES in arrivo il 12 dicembre per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, i quali potranno accedere ad un totale di sei nuovi giochi.

La lineup dei giochi per Super Nintendo include Star Fox 2, Kirby Super Star, Super Punch-Out!! e Breath of Fire 2. Nel caso di Star Fox 2 si tratta di un'assoluta primizia, il gioco sarebbe dovuto uscire tra il 1995 il 1996, poi cancellato in vista dell'imminente arrivo del Nintendo 64. Il sequel di Star Fox è stato incluso nel Super Nintendo Classic Mini come bonus sbloccabile e arriva ora anche nel catalogo SNES di Nintendo Switch Online. Più modesta la lineup NES che include Crystalis e Journey to Silius.

Diversa invece la proposta per il Giappone che include Star Fox 2 e Kirby Super Star per SNES e Famicom Wars e Route-16 Turbo per NES, con la rimozione di Super Punch-Out!!, Breath of Fire 2 e Journey to Silius.

Una lineup piuttosto interessante in particolar modo sul fronte Super Nintendo mentre l'offerta di classici NES appare limitata, anche se in entrambi i casi si tratta di titoli di discreto spessore, non troppo apprezzati al lancio ma rivalutati nel corso degli anni garantendosi una discreta fanbase.