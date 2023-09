Annunciati i giochi PlayStation Plus di ottobre, confermato The Callisto Protocol

Il leak PlayStation Plus di ieri ha in parte rovinato la sorpresa ma l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2023 è comunque arrivato nei tempi previsti, confermando quanto anticipato ieri dal sempre informatissimo billbil-kun di Dealabs, leaker ormai piuttosto celebre e con un track record decisamente positivo.

Parlando dei nuovi giochi di ottobre su PlayStation Plus Essential, è confermato l'arrivo di The Callisto Protocol e Farming Simulator 22, ai quali si aggiunge il divertente Weird West, per un totale di tre diversi giochi per PS4 e PS5.

PlayStation Plus ottobre 2023

The Callisto Protocol PS5 e PS4

Farming Simulator 22 per PS4 e PS5

Weird West per PS4 e PS5

Tutti e tre i giochi saranno disponibili per il download su PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata di martedì 3 ottobre e resteranno disponibili fino a lunedì 6 novembre compreso. Una lineup sicuramente interessante questo mese, anche se The Callisto Protocol è stato accolto tiepidamente potrebbe rivelarsi una sorpresa per molti, mentre Farming Simulator 22 è sicuramente un gioco di nicchia ma che non deluderà gli amanti della vita agreste. Weird West offre invece una reinterpretazione del vecchio West in una chiave tutta da scoprire.



Avete tempo fino a lunedì 2 ottobre per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di settembre tra cui Saints Row, Black Desert Travel Edition e Generation Zero.