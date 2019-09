Annunciati i giochi che usciranno dal Game Pass su PC e Xbox One a settembre

Una volta occupatisi dell'annuncio dei nuovi giochi del Game Pass di settembre, i rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft stilano la lista dei videogiochi destinati a uscire dal catalogo di Xbox Game Pass nel corso del mese appena iniziato.

A partire da oggi, martedì 4 settembre, non sarà più possibile fruire "gratuitamente" di Onrush, il funambolico arcade racer di Codemasteres votato al multiplayer competitivo.

Sempre in virtù del rinnovamento costante dell'offerta riservata agli abbonati al Game Pass su PC e Xbox One, Microsoft annuncia la fuoriuscita di LEGO Batman 2, l'adrenalinico Joy Ride Turbo, Splosion Man e The Maw fissandone la data a venerdì 6 settembre.

L'ultima tornata di giochi destinati ad abbandonare il catalogo digitale del Game Pass (e del nuovo servizio Xbox Game Pass Ultimate che comprende anche Xbox Live Gold) comprende LEGO Indiana Jones, il colorato platform Shantae Half-Genie Hero, lo sfortunato gioco di guida Split/Second, l'indimenticabile action Ninja Gaiden Black e il simulatore di caccia theHunter Call of the Wild. In questo caso, perlomeno, avremo tempo fino a lunedì 30 settembre per poter macinare ore di gioco e fare incetta di Obiettivi Sbloccabili.

I curatori del blog istituzionale di Xbox Wire ci ricordano inoltre che tutti i giochi che rientrano nell'offerta di Xbox Game Pass possono essere acquistati dagli abbonati al servizio con uno sconto fisso del 20% sul prezzo di listino abituale.