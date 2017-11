Annunciati il mouse Razer Naga Trinity e il keypad Razer Tartarus V2

, leader globale nel lifestyle gaming, ha annunciato oggi il mousee il keypad. Entrambi personalizzabili, possono adattarsi a una vasta gamma di giochi e stili, in particolare Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) e Massive Multiplayer Online (MMO).

Razer Naga Trinity, nono discendente della pluripremiata famiglia Razer Naga, è un mouse modulare con tre plate laterali intercambiabili. Gli utenti possono optare per il tradizionale thumb grid da 12 tasti del Razer Naga Chroma progettato per titoli MMO quali World of Warcraft, o la rotellina a sette pulsanti del Razer Naga Hex V2 per giochi MOBA e hack-and-slash come Heroes of the Storm e Diablo III. Una nuova configurazione a due pulsanti completa il tris di opzioni, offrendo un tocco minimalista perfetto per tutti gli utilizzi.

Utilizzando la configurazione a 12 tasti, gli utenti hanno a disposizione fino a 19 tasti programmabili da personalizzare. Razer Naga Trinity è inoltre dotato di un sensore ottico 5G, da 16.000 (DPI) reali con 450 IPS per movimenti più veloci e più precisi del mouse, migliorato rispetto ai suoi predecessori.

Per un controllo di gioco ancora maggiore nel palmo di mano, è possibile optare per il Razer Tartarus V2. Il nuovo gaming keypad ergonomico dispone di 32 tasti completamente programmabili (sette tasti più del suo predecessore) e integra la tecnologia Mecha-Membrana di Razer capace di offrire contemporaneamente un tocco morbido, ammortizzato e un clic nitido e tattile ad ogni attivazione. Gli utenti possono espandere ulteriormente i comandi con il thumbpad a otto direzioni e la rotellina a tre vie, dando vita a una serie completa di movimenti e infinite combinazioni. È possibile raddoppiare i comandi esistenti utilizzando la modalità Hypershift di Razer, che dà accesso a un set secondario di comandi per le macro, gli shortcut e tutto ciò che può essere sovrapposto alle impostazioni correnti. È possibile creare e salvare più profili di gioco personalizzati nel cloud tramite il Cloud Storage di Razer Synapse 3 (Beta).

“La personalizzazione è ciò che differenzia le nostre periferiche dalla concorrenza", afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. "Questo mouse e keypad si adattano al gamer: al suo gioco e stile preferiti. Da World of Warcraft a Heroes of the Storm, queste periferiche offrono a tutti il livello di controllo desiderato".

Razer Naga Trinity e Razer Tartarus V2 integrano la tecnologia Razer Chroma, con fino a 16,8 milioni di opzioni di colore. Il remapping dei tasti, la calibrazione della superficie e gli effetti luminosi Razer Chroma sono tutti configurati e controllati tramite Razer Synapse 3 (Beta). Molti giochi famosi consentono l’integrazione dell’illuminazione Razer Chroma.

Il mouse e il keypad sono disponibili su RazerStore.com nel Q4 2017.