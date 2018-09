Annunciati nuovi contenuti per Splatoon 2 e Mario Tennis Aces

Il Direct del 14 settembre ha riservato sorprese non solo per quanto riguarda gli annunci inediti ma anche per i titoli giù pubblicati: Nintendo ha infatti annunciato nuovi contenuti per Splatoon 2 e Mario Tennis Aces.

Splatoon 2

A partire da oggi i possessori del gioco potranno scaricare l'aggiornamento gratuito 4.0 che introduce diverse novità, come le armi della linea Kensa Collection, un nuovo set è inoltre previsto a ottobre in contemporanea con l'aggiornamento 4.1. Modifiche anche per gli Splatfest, le modalità Solo e Squadra diventeranno rispettivamente Normale e Pro: la prima vedrà i giocatori impegnati insieme a tre amici con l'obiettivo di fare più punti possibili mentre in modalità Pro i partecipanti verranno valutati solamente in base al proprio livello Splatfest.

Mario Tennis Aces

L'aggiornamento 2.0 arriverà il 19 settembre e introdurrà una nuova modalità co-op online con missioni a tempo e obiettivi, oltre a quattro nuovi personaggi: Strutzi, Tipo Timido, Koopa e Pipino Piranha.