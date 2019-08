Annunciati i nuovi controller Xbox One Night Ops Camo e Sport Blue

Durante la ricca puntata di Inside Xbox alla Gamescom 2019 c'è stato spazio anche per l'annuncio di due nuovi controller Xbox One wireless in edizione speciale: stiamo parlando delle varianti Night Ops Camo e Sport Blue.

Il controller Night Ops Camo presenta un motivo mimetico nero, grigio e oro metallizzato, e un'impugnatura con grilletti e incisioni che assicura un controllo extra. Sarà disponibile a partire dal prossimo 8 ottobre. La versione Sport Blu è caratterizzato da un design vivace di colore blu con dettagli metallici e da un'impugnatura gommata con trama a diamante per un maggiore comfort. Potrà essere acquistato dal 17 settembre 2019.

Entrambi i controller saranno venduti al prezzo di 64,99 euro. Grazie alle immagini raccolte nella galleria in calce a questa notizia potete ammirarli nei minimi particolari. Qual'è il vostro preferito?