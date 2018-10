Annunciati i PlayStation Awards 2018, in programma il 3 dicembre

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i PlayStation Awards 2018, in programma il 3 dicembre alle 10:00 (ora italiana) presso Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo. L'evento sarà trasmesso in streaming su YouTube.

Come da tradizione l'evento celebrerà i videogiochi PlayStation di maggior successo in Giappone, assegnando i seguenti premi:

Platinum Prize per i giochi con oltre un milione di copie distribuite

Gold Prize per i giochi con oltre 500.000 copie distribuite

PlayStation Network Award per i tre giochi più scaricati dal PSN

User's Choice Award: i dieci giochi più votati dal pubblico

PlayStation VR Awards per i tre giochi PSVR più venduti in Giappone

Indies & Developer Award per i tre giochi indie più popolari dell'anno in Giappone

Le votazioni per lo User's Choice Award sono ora aperte a questo indirizzo e proseguiranno fino al prossimo 8 ottobre. Al momento non è stato fornito un link per seguire la trasmissione, negli scorsi anni lo show è andato in onda in streaming su YouTube sottotitolato in lingua inglese.