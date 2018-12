Annunciati i remake di Panzer Dragoon e Panzer Dragoon 2 Zwei

Forever Entertainment ha annunciato una partnership con SEGA per sviluppare e pubblicare i remake di Panzer Dragoon e Panzer Dragoon II Zwei, il primo dei quali uscirà prima della fine del 2019.

Le piattaforme di destinazione non sono purtroppo ancora state annunciate, gli sviluppatori assicurano che i due giochi godranno di un comparto tecnico in linea con gli standard odierni e di migliorie al gameplay pensate per venire incontro alle esigenze del pubblico odierno, senza però snaturare il concept originale, maggiori dettagli come trailer e screenshot verranno diffusi nei prossimi mesi.

Panzer Dragoon è stato lanciato nel 1995 su SEGA Saturn, riscuotendo fin da subito un notevole successo di pubblico e critica e dando vita ad un sequel (Panzer Dragoon II Zwei) pubblicato nel 1996 e agli spin-off Panzer Dragoon Saga (1998) e Panzer Dragoon Orta (2002), quest'ultimo retrocompatibile con Xbox One. Restiamo in attesa di saperne di più sui due remake annunciati da Forever Entertainment.