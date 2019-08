Annunciati i vincitori dei Campionati Mondiali Pokémon 2019

I Campionati Mondiali Pokémon 2019 si sono conclusi ieri nella città di Washington D.C. dopo tre giorni di sfide mozzafiato e amichevole competizione. Per il sedicesimo anno, i migliori Allenatori del mondo non hanno voluto mancare all’appuntamento con il torneo più prestigioso dei videogiochi e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Per i videogiochi, i concorrenti si sono sfidati in Pokémon Ultrasole, Pokémon Ultraluna e Pokkén Tournament DX. L’evento premier mondiale targato Pokémon ha riunito nella capitale degli Stati Uniti più di 7000 giocatori e fan da ogni parte del mondo.

Campioni del Mondo Pokémon 2019

Campione del mondo del GCC Pokémon 2019 nella categoria Junior: Haruki Miyamoto [JPN]

Campionessa del mondo del GCC Pokémon 2019 nella categoria Senior: Kaya Lichtleitner [DEU]

Campione del mondo del GCC Pokémon 2019 nella categoria Master: Henry Brand [AUS]

Campione del mondo di videogiochi Pokémon 2019 nella categoria Junior: Pi Wu [TWN]

Campione del mondo di videogiochi Pokémon 2019 nella categoria Senior: Ko Tsukide [JPN]

Campione del mondo di videogiochi Pokémon 2019 nella categoria Master: Naoto Mizobuchi [JPN]

Campione del mondo di Pokkén Tournament 2019 nella categoria Senior: ashninja1 [USA]

Campione del mondo di Pokkén Tournament 2019 nella categoria Master: Subutan [JPN]

I Campionati Mondiali Pokémon sono un evento a invito che si svolge in una sede diversa ogni anno. Per parteciparvi, i giocatori devono qualificarsi sfidandosi in diversi tornei a livello locale, regionale e internazionale. I vincitori di quest’anno si sono aggiudicati uno speciale trofeo dei Campionati Mondiali Pokémon, un invito ai Campionati Mondiali Pokémon 2020 e un premio in denaro sotto forma di borsa di studio, denaro contante o voucher turistico. The Pokémon Company International ha elargito più di 500.000 dollari in premio ai finalisti dei Campionati Mondiali Pokémon 2019.