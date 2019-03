Annunciati i vincitori dei SXSW Gaming Awards: God of War è il Gioco dell'Anno!

Tra il 15 e il 17 marzo si è svolta ad Austin, Texas, l'edizione 2019 del SXSW Gaming, manifestazione interamente dedicata all'intrattenimento videoludico.

Nel corso dell'evento, sono stati assegnati, come di consueto, si è svolta una cerimonia di premiazione, che ha incoronato i Giochi ritenuti più significativi per l'ultima annata videoludica. Numerose le categorie considerate dalla Giuria dei SXSW Gaming Awards, di cui vi riportiamo dunque alcuni dei principali risultati.

A trionfare come Gioco dell'Anno è God of War: l'acclamata esclusiva Playstation 4 replica così il risultato ottenuto in occasione dei The Game Awards 2018. Il Gioco sviluppato da Santa Monica ottiene inoltre riconoscimenti in qualità di "Eccellenza nel Design" ed "Eccellenza nei Risultati Visivi". Nel corso della cerimonia di premiazione, spazio anche per altri Titoli che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del mercato videoludico. Red Dead Redemption 2 conquista anch'esso tre Premi, tra i quali figurano quelli di "Trending Game of the Year" ed "Eccellenza dei Risultati Tecnici".

Riconoscimenti di rilievo anche per Octopath Traveler, premiato come "Eccellenza nell'Arte", Marvel's Spider-Man, premiato come "Eccellenza nelle Animazioni", e Super Smash Bros Ultimate, premiato come "Eccellenza nel Gameplay". Sicuramente interessante anche la categoria "Nuova Proprietà Intellettuale più Promettente", all'interno della quale si aggiudica la vittoria Beat Saber, del quale è recentemente stato pubblicato il primo DLC musicale.