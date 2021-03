Annunciato A Musical Story: il rythm game non avrà testi, ma solo musica e illustrazioni

Il publisher Digerati e lo sviluppatore Glee-Cheese Studio sono lieti di annuciare il rythm/narrative game A Musical Story, previsto al lancio nel periodo estivo di quest'anno su Xbox One, Switch, PC (via Steam) e dispositivi iOS.

In A Musical Story, non ci sarà testo né dialogo: l'intera storia verrà raccontata attraverso la soundtrack del gioco, al cui interno troverete 26 tracce originali composte ed eseguite da Charles Bardin e Valentin Ducloux, insieme alle illustrazioni animate a cura dell'artista Alexandre Rey. Il tema centrale che verrà affrontato nel corso dell'avventura sarà quello della connessione che può crearsi tra la musica e la memoria. Di seguito, le dichiarazioni degli sviluppatori di Glee-Cheese Studio riguardo al loro particolare progetto:

"Volevamo creare qualcosa di diverso, qualcosa che restasse nella mente dei giocatori, sia per il gameplay che per la storia. Ci è voluto molto tempo per trovare la formula giusta, ma questa è stata quella che più ci ha ispirato", le parole del game designer e co-compositore Charles Bardin.



"Nella maggior parte dei giochi musicali, c'è una sequenza temporale visiva, che mostra esattamente quando suonare le note", ha poi aggiunto Bardin. "Noi ci siamo concentrati invece sulla creazione di un'esperienza che si basi sulle capacità di ascolto del giocatore: quindi deve sentire la musica, capirla, progredire e svelare la storia".

In cima alla notizia potete dare un primo sguardo alle caratteristiche principali di A Musical Story. In attesa che il titolo venga pubblicato in estate, una demo gratuita con i primi 10 capitoli del gioco sarà disponibile su Steam il 19 marzo in concomitanza con l'inizio del London Games Festival.