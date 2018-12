Annunciato Among Trees, nuovo survival in arrivo su Steam nel 2019

In occasione dei Game Awards 2018 è stato annunciato Among Trees, un nuovo survival in prima persona in arrivo su Steam in accesso anticipato nel corso del 2019. Con l'occasione è stato pubblicato il primo trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Among Tree è ambientato all'interno di una lussureggiante foresta, dove il giocatore è chiamato a sopravvivere sfruttando le poche risorse a disposizione. Troveremo rifugio in una piccola cabina di legno, dovremo procurarci il cibo cacciando e pescando, e dovremo prestare attenzione alla fauna circostante.

Il gioco è atteso in accesso anticipato su Steam nel corso del 2019. Nell'attesa di conoscere la data di lancio precisa, vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia, dove possiamo dare una prima occhiata al comparto grafico del gioco.