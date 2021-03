Annunciato Arctic Awakening, nuova avventura episodica per PC e console: ecco il trailer

In occasione dell'evento Future Games Show, GoldFire Studios ha annunciato Arctic Awakening, una nuova avventura episodica in arrivo nel corso del 2022 su PC Windows, Mac e console.

"Doveva essere un lavoro di routine. Una consegna di rifornimenti a una città dell'Alaska, pilota automatico, nessun pericolo. Tu e Donovan stavate già programmando un drink post missione quando è successo. La tempesta. Metà dell'aereo è scomparsa in un lampo. Donovan se n'era andato, perso nella tempesta. Al risveglio dall'incidente ti ritrovi solo, intrappolato in una landa gelata, i tuoi unici compagni sono un robot e livelli di temperatura che possono fare a pezzi un uomo. La speranza di sopravvivenza sta nel trovare il tuo amico e magari la via di casa.

Tu sei Kai, un pilota senza aereo perso nelle terre selvagge dell'estremo nord. Avrai bisogno del tuo ingegno per trovare il tuo copilota e fuggire da Dodge. Lungo la strada, potresti scoprire cos'è che ha tagliato in due il tuo aereo... E da cosa sono causati quegli strani rumori dopo il tramonto".

In Arctic Awakening i giocatori vivranno un'esperienza episodica in cui saranno chiamati a fuggire dal gelido Nord e ritrovare il proprio copilota con l'aiuto di un robot chiamato Alfie. Le scelte di trama avranno un ruolo fondamentale in quanto capaci di alterare in modo sensibile l'andamento della storia e i rapporti che costruiremo con i vari NPC. Grande spazio sarà inoltre concessa all'esplorazione, tramite la quale potremo svelare tutti i segreti del mondo di gioco.