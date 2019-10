Annunciato l'artbook ufficiale di The Last Of Us Part 2

The Last Of Us Part 2 è il progetto più ambizioso mai realizzato da Naughty Dog e come comprensibile, in anni di lavoro lo studio ha creato artwork, bozzetti, illustrazioni e altro materiale grafico di alto livello che verrà raccolto nell'artbook ufficiale appena annunciato.

The Art of The Last of Us Part 2 sarà pubblicato da Dark Horse e includerà oltre cento pagine con materiale disegnato dagli artisti di Naughty Dog, dai concept delle ambientazioni ai rendering dei personaggi, passando per artwork e sfondi utilizzati per materiale promozionale come poster e copertine.

L'artbook di The Last Of Us Parte 2 uscirà il 3 marzo 2020, al momento il prezzo non è stato rivelato, i preorder dovrebbero aprire nella giornata di oggi, martedì 1 ottobre, presto avremo maggiori informazioni sul costo e sui contenuti.

TLOU 2 sarà invece disponibile dal 21 febbraio 2020 in contemporanea mondiale su PlayStation 4 e PS4 PRO, Naughty Dog sta svelando in questi giorni numerosi dettagli sul progetto come informazioni sul gameplay di The Last Of Us 2, sulla trama e sulle novità più importanti del secondo capitolo delle avventure di Ellie e Joel.