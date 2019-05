Annunciato Away The Survival Series per PS4: il mondo visto da uno scoiattolo volante!

Nel corso della notte tra il 9 e il 10 maggio, si è svolto il secondo State of Play, durante il quale Sony ha avuto modo di presentare alcuni titoli inediti.

Tra questi troviamo Away: The Survival Series, gioco sviluppato dallo studio indipendente Breaking Walls e presentato al pubblico tramite un primo trailer di annuncio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ispirato ai documentari di stampo naturalistico, Away: The Survival Series consente al giocatore di adottare un punto di vista decisamente peculiare. Il nostro alter-ego videoludico sarà infatti rappresentato da uno "Sugar Glider", ovvero un Petauro dello Zucchero, più noto come Scoiattolo Volante. In quanto tali, saremo in grado di avventurarci nella natura selvaggia, in un viaggio durante il quale incontreremo numerose altre creature animali. Cosa ve ne pare, il trailer vi ha incuriositi?



Attualmente, il gioco non dispone di una data di pubblicazione precisa, ma Away: The Survival Series è atteso su Playstation 4 e PC. In attesa di maggiori informazioni, vi segnaliamo che nel corso dello State of Play è stato inoltre presentato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake. Ampio spazio, come promesso da Sony, anche per le avventure di Sir Daniel Fortesque, con l'annuncio della data di uscita di MediEvil Remake.