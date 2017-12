Annunciato Bayonetta 3, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch

In occasione dei Game Awards 2017, Reggie Fils-Aime, presidente della divisione nord americana di Nintendo, è salito sul palco per annunciare una nuova esclusiva per Nintendo Switch:, ora in via di sviluppo presso gli studi di

Il terzo capitolo dell'acclamata serie action è stato presentato con un primo, breve teaser trailer che potete ammirare in cima alla notizia. Attualmente non conosciamo alcuna finestra di lancio per il gioco; non ci rimane che attendere e sperare che Nintendo riveli maggiori dettagli sul progetto nelle prossime ore.

Siete soddisfatti dell'arrivo di Bayonetta 3 su Nintendo Switch? Vi ricordiamo, inoltre, che i primi due episodi della serie targata Platinum Games arriveranno su Switch il prossimo 16 febbraio 2018.