Annunciato Beyond the Wall, esperienza VR basata su Game of Thrones

Se siete già entrati in fase di astinenza a circa una settimana e mezzo dalla tanto discussa conclusione di Game of Thrones, sarete lieti di apprendere dell'annuncio di una nuova esperienza in Realtà Virtuale basata sulla celeberrima serie televisiva di HBO.

Beyond the Wall porterà i giocatori nelle terre dell'Eterno Inverno oltre i confini della Barriera, l'imponente cinta muraria con cui i sette regni di Westeros si proteggono da secoli dal selvaggio Nord in cui aleggia la minaccia degli Estranei. In questo contesto, il compito del protagonista sarà quello di armarsi di una spada infuocata e dare battaglia ad un esercito di non morti e orsi polari (anch'essi definiti "undead").

Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Framestore, compagnia britannica con alle spalle due premi Oscar per effetti speciali e già avvezza allo sviluppo di esperienza in Realà Virtuale (suoi sono infatti Ascend the Wall e The Dead Must Die, sempre incentrati su Game of Thrones).

Beyond the Wall sarà pubblicato domani, venerdì 31 maggio esclusivamente nel catalogo di Viveport Infinity, servizio in abbonamento disponibile per i dispositivi VR HTC Vive e Oculus Rift che vi concede l'accesso a più di 500 giochi e applicazioni. Sfortunatamente il gioco non arriverà al lancio in Italia, essendo attualmente previsto solo in USA, Brasile, Messico, Argentina, UK, e Canada. Prima di vedere il titolo nel Belpaese, probabilmente bisognerà aspettare che alcune questioni legate all'IP vengano prima affrontate e risolte.