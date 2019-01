Annunciato Breaking Bad Criminal Elements per iOS e Android

Il publisher FTX Games e lo sviluppatore Plamee hanno annunciato di essere al lavoro su Breaking Bad Criminal Elements, gestionale mobile ambientato nel mondo della popolare serie targata AMC, disponibile nel corso del 2019 su App Store e Google Play.

Breaking Bad Criminal Elements si presenta come un gioco gestionale con elementi strategici, che metterà il giocatore nei panni di personaggi come, Gus Fring, Jesse Pinkman, Walter White e Mike Ehrmantraut con l'obiettivo di dare vita al più grande impero della droga del paese.

L'autore della serie, Vince Gilligan, ha commentato la notizia con queste parole: "FTX Games ha curato tantissimo i dettagli dietro al progetto, sono un team appassionato, proprio come coloro che hanno realizzato la serie TV. Il loro obiettivo è quello di realizzare un'esperienza di qualità ambientata nel mondo di Breaking Bad... credo sarà divertente!"

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, Breaking Bad Criminal Elements è atteso durante l'anno su iOS e Android, distribuito come free to play.