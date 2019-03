Annunciato Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda

Nel corso dell'evento Nindies appena terminato, Nintendo ha annunciato un interessante progetto a tema The Legend of Zelda. Lo storico franchise si unirà al nome di Crypt of the Necrodancer per dar vita ad un titolo indie dal grande potenziale.

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch nel corso della primavera 2019. Il titolo sarà sviluppato da Brace Yourself Games, per l'appunto gli autori dell'acclamato roguelike Crypt of the Necrodancer, e permetterà ai giocatori di vivere questa nuova esperienza sia nei panni di Zelda che di Link. L'avventura sarà caratterizzata da un gameplay particolarmente frenetico, dalla presenza delle popolari creature dell'universo di The Legend of Zelda, vari oggetti da raccogliere e "cadenzata" da suoni tipici di un rythm-game.

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda uscirà su Switch durante la stagione primaverile di quest'anno. In cima alla notizia trovate il trailer di presentazione del gioco. Cosa ve ne pare di questa intrigante collaborazione? Dopo il grande successo di Breath of the Wild, Nintendo sta continuando ad esplorare nuove modalità per espandere la portata del suo celebre franchise, con questo annuncio che va ad affiancarsi al reveal di The Legend of Zelda Link's Awakening Remake.