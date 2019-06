Annunciato Contra Rogue Corps per Switch, Contra Anniversary Collection disponibile ora

In occasione del nuovo evento Direct, Nintendo ha annunciato in collaborazione con Konami l'atteso ritorno della serie di Contra. Come potete notare visionando il trailer che trovate in apertura di notizia, Contra Rogue Corps è in arrivo su Nintendo Switch.

Il filmato ci consente di dare un primo sguardo ai personaggi che potremo controllare e alle meccaniche di gioco, ed evidenzia il solito stile esagerato che ha sempre caratterizzato il franchise. Il titolo sarà pubblicato sulla console ibrida il 24 settembre 2019. Il gioco supporta la co-op locale in wireless fino a 4 giocatori e l'online multiplayer.

Oltre a questo, è stata confermata l'immediata disponibilità sul Nintendo eShop di Contra Anniversary Collection, al cui interno troverete 10 giochi della serie di Contra ed un ebook da 74 pagine.