Annunciato il controller Xbox One di Sea of Thieves in edizione limitata

ha annunciato un nuovo controller wireless pera tema. Il pad arriverà anche in Italia in edizione limitata: vediamolo in dettaglio nelle immagini che vi abbiamo proposto in calce alla notizia.

Come potete vedere nelle immagini, il pad Xbox One di Sea of Thieves presenta una colorazione molto particolare, con diverse decorazioni a tema piratesco come il simbolo del teschio, i punti cardinali riportati sullo stick analogico sinistro e il grilletto destro dorato (del resto, i pirati non hanno almeno un dente d'oro?).

Se siete interessati a procurarvene uno, vi consigliamo di tenere d'occhio il sito ufficiale di Xbox.it, in modo da tenervi informati sulla disponibilità del prodotto. Per rimanere in tema, ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile su Xbox One e Windows 10 a partire dal 20 marzo 2018.