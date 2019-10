Annunciato Crusader Kings III: gioco in arrivo nel 2020, ecco il primo trailer!

Il team di Paradox Interactive ha presentato ufficialmente al pubblico il proprio prossimo progetto videludico: ecco tutti i dettagli condivisi dalla software house!

Approfittando del palcoscenico offerto dalla PDXCON 2019, attualmente in corso di svolgimento presso Berlino, lo studio di sviluppo ha annunciato di star lavorando a Crusader Kings III. Il gioco si è mostrato alla community in un primo reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La serie RPG strategica targata Paradox si appresta così ad arricchirsi di un nuovo capitolo: "Utilizza il matrimonio, la diplomazia e la guerra per espandere il tuo potere e prestigio in una mappa meticolosamente dettagliata, che si estende dalla Spagna all'India, dalla Scandinavia all'Africa centrale". All'interno di Crusader Kings III, avverte Paradox, l'arma più potente a disposizione dei giocatori sarà la propria astuzia: siete pronti a mettervi alla prova?



Ad ora, il nuovo capitolo della serie è privo di una data di pubblicazione precisa, ma il suo esordio sul mercato è atteso nel corso del 2020. Crusader Kings III arriverà su PC, tramite Steam e Xbox Game Pass. In attesa di maggiori dettagli sulla produzione, i giocatori possono approfittare di una promozione che vede disponibile Crusader Kings II gratis su Steam per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni, sulle pagine di Everyeye trovare la nostra recensione di Crusader Kings II.