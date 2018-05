Annunciato Crypt of Dracula, nuovo Dungeon Crawler per... SEGA Mega Drive

Il team inglese Pixel Pusher ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo videogioco per... SEGA Mega Drive (e Master System). Crypt of Dracula è un Dungeon Crawler in stile retrò con una grafica a 16-bit e un gameplay che prende ispirazione dai classici del genere usciti su Home Computer a 8 e 16-bit.

Crypt of Dracula è attualmente in fase di sviluppo ma il team non sa dare indicazioni precise riguardo la possibile data di lancio, a breve verrà avviata una campagna di raccolta fondi su Kickstarter che includerà, tra gli obiettivi, anche la produzione della versione fisica su cartuccia nera, con custodia e manuale in stile Mega Drive/Genesis.

Cosa ne pensate di questo progetto? Siete interessati a Crypt of Dracula?