Annunciato Danger Rising, nuovo DLC di Just Cause 4

Danger Rising è il nome del nuovo DLC di Just Cause 4, in arrivo il 29 Agosto su PC, PS4, e Xbox One. Lo ha annunciato la stessa Square Enix insieme ad Avalanche Studios, mostrando per l'occasione anche un nuovo trailer dedicato proprio alla nuova espansione.

In italiano il DLC sarà noto come "Pericolo crescente" e vedrà Rico, che nel frattempo è dotato di un nuovo prototipo di volopattino, novamente nel mirino dell'Agenzia, che cercherà di eliminarlo in tutti i modi.

"Danger Rising è il terzo DLC dell'Expansion Pass Dare Devils, Demons and Danger, e porta una nuova storia, nuovi nemici più tosti, proprio come Rico, ed un nuovo elemento di cui siamo davvero entusiasti, il volopattino" ha dichiarato Victoria Setian, Senior Producer di Avalanche Studios, che ha poi proseguito: "Questo davvero cambia le carte in tavola. Just Cause 4 aveva già alcune delle migliori meccaniche trasversali in circolazione, ma il volopattino lega tutto insieme e dà ai giocatori il sistema di movimento più fluido e dinamico di qualsiasi action game".

Nel DLC troveremo 8 nuove missioni e tante nuove armi, veicoli ed oggetti che ci consentiranno di portare la distruzione ovunque andremo. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Just Cause 4.