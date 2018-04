Annunciato Dark Eclipse, il primo MOBA per PlayStation VR

Sunsoft è lieta di annunciare Dark Eclipse, il primo MOBA pensato per PlayStation VR. Il gioco, in arrivo entro la primavera, è stato presentato con un gameplay trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Dark Eclipse è stato concepito interamente per la realtà virtuale, proponendo una dimensione completamente inedita per i MOBA: una volta indossato il visore, infatti, l'utente si ritrova completamente immerso nel campo di battaglia, con la possibilità di posizionare e gestire i vari elementi dello scenario con le proprie mani.

Come potete vedere nel gameplay trailer e nelle immagini riportate a fondo pagina, in Dark Eclipse vivremo la dinamica dello scontro dalla prospettiva di un gigante, intervenendo con le nostre stesse mani durante la pianificazione della strategia. Per avere la meglio in battaglia sarà necessario costruire torri, raccogliere risorse ed affrontare con determinazione gli avversari, per quello che si presenta come un MOBA dalle meccaniche piuttosto tradizionali.

Il titolo potrà essere giocato sia con i PlayStation Move che tramite il DualShock 4, con la possibilità di scegliere tra i vari eroi messi a disposizione nel roster. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su Dark Eclipse, segnaliamo che il gioco dovrebbe arrivare su PlayStation VR entro la primavera (come segnalato sul sito ufficiale PlayStation). Vi lasciamo con il trailer (in cima alla notizia) e le prime immagini (riportate a fondo pagina).