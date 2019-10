Annunciato il Death Stranding World Strand Tour 2019, una misteriosa serie d'eventi

Spiazzando tutti i giocatori in attesa dell'esclusiva PlayStation 4, Kojima e il suo team hanno annunciato a sorpresa il Death Stranding World Strand Tour 2019, ovvero una serie di appuntamenti che si terranno in diverse città di tutto il mondo.

Il primo di questi appuntamenti è fissato per il prossimo 30 ottobre 2019 a Parigi e nel corso dei giorni successivi ci saranno anche delle tappe a Londra, Berlino, New York, San Francisco, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei e Seoul. Purtroppo non si sa assolutamente nulla sugli eventi in questione ed è molto probabile che si tratti di appuntamenti durante i quali verrà mostrato il trailer di lancio, magari in presenza di uno o più attori tra quelli che hanno prestato voce e fattezze per il gioco.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere nuove informazioni da parte di Kojima Productions e Sony, ricordandovi che il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 8 novembre 2019.

Sapevate che Kojima sta ultimando il trailer di lancio di Death Stranding? Di recente si è anche parlato della longevità di Death Stranding, la quale potrebbe essere superiore rispetto a quanto previsto da molti appassionati.