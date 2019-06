Annunciato Deathloop, nuovo gioco dei creatori di Dishonored!

Nel corso della conferenza di Bethesda in corso di svolgimento all'E3 2019, Arkane Lyon, team celebre per la serie Dishonored, ha annunciato Deathloop, nuovo gioco d'azione in prima persona.

Stando a quanto dichiarato, il titolo sarà differente dai precedenti lavori, ma allo stesso tempo presenterà i tipici marchi di fabbrica dello studio francese, come il level design di qualità e la libertà d'approccio concessa ai giocatori. A seguire, potete leggere la sinossi fornita da Bethesda: "Deathloop conduce i giocatori sull’isola senza legge di Blackreef in una lotta eterna fra due esperti assassini. Esplorate ambienti di incredibile bellezza e livelli meticolosamente progettati in un’esperienza coinvolgente che vi permette di gestire ogni situazione come volete. Date la caccia ai bersagli sull’isola per porre fine al ciclo una volta per tutte. E ricordate il detto: "Se non ce la fai la prima volta... muori, muori ancora".

Purtroppo, durante la presentazione non sono state rivelate le piattaforme di riferimento e la data d'uscita. Per il momento, dobbiamo accontentarci dello stupendo trailer in computer grafica che abbiamo allegato in cima a questa notizia.