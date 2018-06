Annunciato Déraciné, titolo per PlayStation VR sviluppato da From Software

Dopo Sekiro: Shadows Die Twice, From Software torna a far parlare di sé all'E3 2018. Durante la conferenza Sony, è stato ufficialmente annunciato Déraciné, un nuovo titolo in arrivo in esclusiva su PlayStation VR.

Per quanto ci abbia abituato ad atmosfere dark e toni oscuri, la software house giapponese cambia tendenza con Déraciné, che ostenta un design radicalmente differente rispetto a Bloodborne e Dark Souls. Il giocatore impersonerà uno spirito evocato da una giovane studentessa di un collegio isolato. Il nostro compito sarà quello di interagire con gli studenti e, man mano che scopriremo i segreti della storia, sfruttare le proprie abilità per manipolare le forze della vita e del tempo per cambiare il destino degli allievi.

Déraciné uscirà su PlayStation VR entro la fine del 2018. In cima trovate il trailer di annuncio.