Desolate, horror cooperativo in prima persona, arriva domani su Steam Early Access

Nelle scorse ore hanno annunciato che Desolate, un horror in prima persona, sarà disponibile a partire da domani 8 febbraio

Desolate è caratterizzato da un vasto open world, nel quale i giocatori potranno avventurarsi da soli oppure in compagnia di altri tre compagni. È ambientato nel 1938, sull'isola di Granichny situata in una versione alternativa dell'Unione Sovietica ricca di minacce di ogni tipo, da mostri a uomini fuori di testa, fino ad esseri sovrannaturali. Metterà a disposizione anche un sistema di crafting.

Per l'occasione il team ha pubblicato il trailer della storia che potete ammirare in apertura. In calce, invece, trovate un trailer gameplay condiviso nei mesi scorsi e alcuni screenshot raccolti nella galleria. Vi ricordiamo che Desolate sarà disponibile a partire da domani 8 febbraio su Steam in Accesso Anticipato e potrà essere acquistato al prezzo di 19,99 euro.