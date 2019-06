Annunciato un DLC dedicato a Persona 5 per Catherine: Full Body

Buone notizie per gli amanti di Persona 5 e di Catherine: Full Body, che interagiranno insieme in un crossover appena annunciato da Atlus, che porterà in quest'ultimo un DLC dedicato proprio a Persona 5, interamente doppiato in inglese dal cast originale.

Atlus aveva promesso un annuncio a sorpresa per Catherine: Full Body durante l'after party dell'E3, e così è stato. Sembra che sarà lo stesso DLC arrivato lo scorso anno sulla versione giapponese del gioco, che permetteva ai giocatori di giocare nei panni di Joker nelle modalità Babel e Coliseum, col commento dei Phantom Thieves, ed includeva la musica dalla soundtrack del gioco (peraltro la colonna sonora di Persona 5 e quella di Catherine: Full Body sono state composte entrambe da Shoji Meguro).

Se fosse confermato inoltre, il DLC dovrebbe essere gratuito, ma al momento non ci resta che aspettare l'arrivo di ulteriori dettagli. Nel gioco sono presenti anche diversi easter egg dedicati proprio a Persona 5, e il nuovo contenuto scaricabile non fa che consolidare i rapporti tra i due giochi.

In attesa di ulteriori novità, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Catherine: Full Body. Quanto attendete l'arrivo del gioco? Quali sono le vostre aspettative nei confronti della riedizione del gioco Atlus?