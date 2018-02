Annunciato Downward Spiral: Horus Station per PC e PlayStation 4

Nella giornata odierna, la software house indipendente 3rd Eye Studios ha annunciato, nuovo titolo a gravità zero ambientato nello spazio destinato a PlayStation 4 e PC. Il titolo includerà il supporto a PlayStation VR, Oculus Touch, HTC Vive, e Windows Mixed Reality e sarà rilasciato durante la primavera 2018.

Downard Spiral: Horus Station si pone come il sequel diretto di Downward Spiral: Prologue, pubblicato su PC come esclusiva per Virtual Reality. Il titolo permetterà ai giocatori di prender parte ad una pericolosa avventura e di indagare sulla Horus Station, trovata abbandonata nello spazio. Recuperando armi dalla stazione Horus, e risolvendo puzzle ambientali, il giocatore dovrà dimostrarsi preparato ad ogni tipo di minaccia.

Come spiegano gli sviluppatori, il gioco si concentrerà su un tipo di narrazione ambientale e silenziosa, in quanto non vi sarà alcun dialogo o scena cinematica. Il gioco, inoltre, includerà un innovativo sistema di controllo a gravità zero, e permetterà di giocare la campagna in multiplayer cooperativo a due giocatori. Confermate inoltre le modalità multigiocatore PvP e PvE Deathmatch, Orda e Sopravvivenza. Curiosamente, il titolo consente anche di rimuovere il combattimento dalla campagna, così da accontentare coloro che sono unicamente interessati al comparto narrativo del gioco.

Downard Spiral: Horus Station uscirà durante la primavera su PC e PS4. Trovate rispettivamente in cima e in calce un trailer e una serie di immagini.