Annunciato il Dual Pack di Pokemon Spada e Scudo: preordine disponibile su Amazon

Tra le novità nel mondo di Pokemon Spada e Pokemon Scudo fa la sua comparsa l'esclusiva edizione Dual Pack, dedicata ai videogiocatori che non vedono l'ora di immergersi nella Regione di Galar.

Oltre a garantire l'accesso ad entrambe le versioni dei nuovi capitoli della serie Game Freak, il Dual Pack sarà corredato da una speciale Steelbook color oro, raffigurante i Pokemon Leggendari di Pokemon Spada e Scudo, rispettivamente Zacian e Zamazenta.

Dalle pagine del sito ufficiale del gioco apprendiamo inoltre che, acquistando il pacchetto doppio, i videogiocatori avranno accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi. In particolare, sarà possibili ricevere due codici (uno per gioco) tramite i quali ottenere dei Dynacristalli. Grazie a questi ultimi, gli Allenatori potranno affrontare in speciali Raid Dynamax:

Larvitar Dynamax ;

; Jangmo-o Dynamax;

Entrambi i Pokémon possono essere incontrati solo molto avanti nel gioco, inoltre, normalmente, non potremo imbatterci in Larvitar in Pokémon Spada ed in Jangmo-o in Pokémon Scudo durante la storia: "Con i Dynacristalli, però, potrai farli apparire in qualsiasi delle due versioni!". Infatti, alcuni Pokemon e Capipalestra saranno esclusivi di una delle due versioni.

Viene infine specificato che per usare un Dynacristallo sarà prima necessario raggiungere le Terre Selvagge e che:

"Tramite il Dynacristallo potrai sbloccare uno speciale Raid Dynamax nel gioco. La lotta sarà disponibile fino alla mezzanotte del giorno in cui hai usato il Dynacristallo e potrai affrontarla più volte, finché non vinci.

Puoi usare il codice di ciascun Dynacristallo in una sola partita salvata di un solo gioco. Non potrai ricevere le ricompense più di una volta.

Trascorso un certo tempo dall'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, le ricompense potrebbero non essere più disponibili".

Il pacchetto doppio di Pokemon Spada e Scudo è attualmente disponibile per il preordine su Amazon, al prezzo di 119,99 euro. La data di uscita indicata coincide con il prossimo 15 novembre.