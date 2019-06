Annunciato Empire of Sin, nuovo gioco strategico ambientato nella Chicago degli anni '20

Paradox Interactive e Romero Games sono lieti di annunciare Empire of Sin, nuovo gioco strategico character-driven ambientato nella fascinosa Chicago degli anni '20.

"Empire of Sin vi porta nel cuore della criminalità priva di scrupoli di una Chicago degli anni '20 in epoca proibizionista. Sarà vostro compito quello di truffare e minacciare per riuscire ad arrivare in cima alla catena e fare qualsiasi cosa pur di rimanerci".

Tra le caratteristiche chiave della produzione, troviamo la possibilità di creare il nostro personale impero del crimine, difendere ed espandere il nostro territorio, esplorare la vivace città di Chicago degli anni '20 riproposta in chiave noir, gestire la propria influenza stringendo e rompendo alleanze con le altre bande, e raggiungere i nostri obiettivi sfruttando al meglio il gameplay strategico del titolo.

Empire of Sin sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della primavera del 2020. Rispettivamente in cima ed in calce alla notizia trovate il trailer di presentazione (in cui vengono incluse le prime scene di gameplay), ed una prima galleria di immagini. Cosa ve ne pare del nuovo titolo targato Paradox Interactive?